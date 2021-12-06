بوقرة للمصريين :”لي فات مات”

وجه الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة رسالة للمصرييين قبل المواجهة المرتقبة أمامهم، سهرة يوم غد الثلاثاء، في كأس العرب.

وإستحضر بوقرة، ما حدث في عام 2009، بين الخضر والفراعنة، والتأهل الأسطوري لمونديال 2010 قائلا :”اللي فات مات”.

وواصل :”ما حدث أصبح من الماضي، أنا متحمس للعب مباراة كرة قدم كبيرة، ولعبنا الكان في مصر في أفضل الظروف”.

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موعد ناري بين الخضر والمنتخب المصري

وسيكون المنتخب الوطني على موعد ناري عند مواجهة المنتخب المصري. في الجولة الثانية من دوري المجموعات من منافسة كأس العرب، يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. وحشدت القنوات العربية جيشا من الإعلاميين لتغطية مباراة المنتخبين.

كما ستعرف مباراة الجزائر ومصر حضور قياسي للجماهير بعد إنتهاء التذاكر التي خصصت للمباراة. في حين ستنقل المباراة على قناة “بي إن سبورت” كما ستخصص القناة الأولى “بي إن سبورت أش دي 1” تغطية خاصة لهذا الحدث.

وضمن المنتخبان التأهل بعد فوز كليهما على كل من لبنان والسودان في الجولتين السابقتين. كما ستواصل قناة “الكأس” تغطيتها للحدث الكروي الذي يجري بالعاصمة القطرية الدوحة. وستخصص هي الأخرى تغطية خاصة للحدث. كما سيسمح للمشاهدين متابعة القمة الكروية عبر الانترنت.

كما يتواجد الخضر والفراعنة، وسط موقف نادر، قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمع بينهما غدا الثلاثاء، في ثالث جولات كأس العرب. ويتقاسم أشبال بوقرة وكيروش، صدارة مجموعتهم بالتساوي الكامل من جميع النواحي، حيث يستحيل حاليا الفصل بينهما بفارق الأهداف.

وتشير الأرقام، لتمكن الخضر ومصر من التسجيل في ست مناسبات لكل منهما، مع عدم إستقبال شباك أي منهما لأي هدف.

ومن غرائب الصدف، هو تساوي الخضر ومصر، حتى في ترتيب اللعب النظيف. ويمتلك الخضر علامة “-3” في “الفار بلاي”، بعد طرد مريزيق في مباراة لبنان، ولمصر نفس العلامة، بنيل لاعبيها لثلاث بطاقات منذ بداية الدورة.

ونظرا لكل هذه التفاصيل، فإن الخضر والفراعنة سيكونان مطالبين بتحقيق الفوز في اللقاء الختامي لدور المجموعات، لحسم الأمور بينهما.

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