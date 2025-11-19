بوقرة: “لم أحسم بعد القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العرب”

أكد مدرب المنتخب الوطني الرديف، مجيد بوقرة، أنه لم يحسم بعد القائمة النهائية التي سيعتمد عليها خلال كأس العرب القادمة في قطر.

موضحا بأن عملية الاختيار لا تزال قيد التقييم بناءً على ما قدمه اللاعبون خلال التربص الأخير.

وقال بوقرة، في تصريح للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إن اهتمامه خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين لم يكن منصبًّا على تحقيق الفوز بقدر ما كان موجهًّا لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.

وأضاف: “لم أركز كثيرا على الفوز، بل على الاعتماد على جميع اللاعبين. غياب عناصر مثل بدران وخاسف وسعيود وبن دبكة خلق بعض الصعوبات، ولهذا كنا حذرين ولم نعتمد على اللاعبين طوال 90 دقيقة”.

وأوضح بوقرة، أن المرحلة الحالية تتطلب تقييم كل الخيارات المتاحة قبل ضبط القائمة النهائية، وقال: “الأهم هو أن يكون الجميع حاضرا عند اختياري للقائمة. الخبرة والتحاور وتجانس اللاعبين عوامل ستسهل مهمتنا، لكن الأكيد أننا يجب أن نكون جاهزين”.

وختم بوقرة حديثه بالتأكيد على أن القرار النهائي بشأن التشكيلة سيُتخذ بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني، قائلًا: “لم أختر القائمة النهائية بعد، وسأتخذ القرار الصائب من أجل مصلحة المنتخب والبلد”.