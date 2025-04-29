بوقرة: “لم يكُن لدي وقت كافٍ وهذا تحدٍ بالنسبة لي”

اعترف مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، بأن ضيق الوقت، سيكون هاجسه في طريق قيادة أشباله إلى نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”.

وأكد بوقرة، بأن التحضيرات لمواجهتي غامبيا، في الدور التصفوي الأخير، لم تكن مثلما جرت عليه العادة في المرات السابق.

مضيفا في ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء. بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي: “لم يكن لدي متسع من الوقت، ولكن هذا تحدٍ اخترته من أجل تقديم كل شيء وبلوغ الشان”.

كما استغل بوقرة، الفرصة من أجل التأكيد على أنه واجه صعوبات في التربص السابق، الذي سبق تربص أفريل الجاري.

وختم مدرب المنتخب المحلي: “تربص مارس كان صعبا، بسبب تزامنه مع شهر رمضان. واللاعبون كانوا مرهقين بسبب توالي اللقاءات، بالإضافة إلى كوننا لم نجد منافسا وديا”.