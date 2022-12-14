بوقرة: “لن ننسى بن حمودة وسيبقى دائما في ذاكرتنا”

استذكر مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، لاعبه السابق، فقيد الكرة الجزائرية، بلال بن حمودة، قبل وديتهم المقبلة أمام السنغال.

وصرح بوقرة، في حوار لموقع “الفاف”: “السنغال يملك منتخب قوي، والذي لم تتسنى لنا مواجهته شهر جوان، بسب وفاة لاعبنا بلال بن حمودة”.

كما أضاف: “لن ننسى أبدا بن حمودة، سيبقى دائما في ذاكرتنا، ونتمنى أن يكون حافز لزملائه في مواجهتنا المقبلة أمام السنغال”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين سيواجه منتخب السنغال، في ثاني ودية له، ضمن تربص ديسمبر الجاري، تحضيرا لمنافسة “الشان”.