بوقرة: “لهذا السبب اخترنا التربص بتونس وستعقبه ثلاثة تربصات أخرى”

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن برنامج التربصات المسطر، تحضيرا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المقررة بالجزائر.

وصرح بوقرة، لتلفزيون “النهار”: “سطّرنا رفقة رئيس الفاف، كل البرنامج الذي سنطبقه تحضيرا للشان”.

واوضح: “سنخوض ثلاثة تربصات شهر نوفمبر، ديسمبر وجانفي، من أجل الوقوف على مدى جاهزية لاعبينا عن قرب”.

كما أضاف: “اخترنا هذه المرة التربص في تونس بالنظر لبيان الفاف الذي أكدت فيه عدم امكانية استغلال الملاعب المعنية باحتضان “الشان””.

وتابع مجيد بوقرة: “هدفنا العمل واستغلال التربصات المقبلة، للظهور في أفضل جاهزية خلال كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر”.