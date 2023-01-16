بوقرة: “لهذا السبب طالبت اللاعبين بتفادي مواقع التواصل الإجتماعي”
بقلم كريم تيغرمت
أوضح مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بعض الإجراءات التنظيمية التي فرضها على لاعبيه خلال الشان الجاري.
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “مواقع التواصل الاجتماعي طالبت اللاعبين بتفاديها قبل أي مباراة، للحفاظ على تركيزهم”.
كما أضاف: “اتخذنا هذا القرار بالنظر لخبرتنا في كأس العرب، كون تصفح مواقع التواصل الإجتماعي طلية الليل يرهق اللاعبين”.
وتابع مجيد بوقرة: “هدفنا دائما هو الحفاظ على الجاهزية التامة للاعبينا، وضمان تركيزهم الكامل قبل أي مباراة”.
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