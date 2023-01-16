بوقرة: “لهذا السبب طالبت اللاعبين بتفادي مواقع التواصل الإجتماعي”

أوضح مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بعض الإجراءات التنظيمية التي فرضها على لاعبيه خلال الشان الجاري.

وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “مواقع التواصل الاجتماعي طالبت اللاعبين بتفاديها قبل أي مباراة، للحفاظ على تركيزهم”.

كما أضاف: “اتخذنا هذا القرار بالنظر لخبرتنا في كأس العرب، كون تصفح مواقع التواصل الإجتماعي طلية الليل يرهق اللاعبين”.

وتابع مجيد بوقرة: “هدفنا دائما هو الحفاظ على الجاهزية التامة للاعبينا، وضمان تركيزهم الكامل قبل أي مباراة”.