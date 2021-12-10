بوقرة: “لهذا السبب فضلت إستدعاء زروقي عوضا عن بن بوعلي”

كشف مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة عن سبب عدم إستدعاء المهاجم بن بوعلي بالرغم من تألق هذا الأخير مع ناديه بارادو، وتعويضه بزميله زروقي في المنتخب.

وقال مدرب المنتخب المحلي خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم الجمعة بخصوص مباراة الدور ربع النهائي أمام المنتخب المغربي:

“زروقي لديه القدرة لزعزعة دفاعات الخصم مثل بونجاح لكن لا يمتلك نفس البروفايل مع بونجاح، إنه أكثر قدرة على الحركة ويلعب بشكل أكثر عمقا، كان عليّ الاختيار بين زروقي وبن بوعلي، هذا الأخير عندما أعلنا عن القائمة الموسعة لم يظهر بعد بمستواه الحالي”.