بوقرة :” لهذا السبب فضّلنا التباري مع منتخب غانا وديا”

كشف مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة استعداد لاعبيه لتقديم مباراة قوية أمام منتخب غانا رغم ودية المباراة التي ستجري بملعب نيلسون مانديلا.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية اليوم الجمعة :”المنافس يملك لاعبين وأسماء معروفة، يلعبون على جزئيات دقيقة و يملكون ردة فعل قوية”.

كما أضاف بوقرة ” تمت معاينتهم بشكل جيّد، اعرفهم جيّدا يلعبون كرة قدم نظيفة و يبنون الهجمات بشكل سريع جدا، لهذا اخترنا مواجهة غانا القوي”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]