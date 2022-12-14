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الرياضة

بوقرة.. لهذا السبب قررنا خوض مواجهة موريتانيا بدون جمهور

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة.. لهذا السبب قررنا خوض مواجهة موريتانيا بدون جمهور
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كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، السبب الذي دفعه لخوض المباراة التحضرية أمام موريتانيا بدون جمهور.

وصرح بوقرة، في حوار خص به الموقع الرسمي “للفاف”: “اختيارنا للعب أول مباراة بدون جمهور عائد لأمر فني، من أجل مواصلة تحضيراتنا”.

كما أضاف: “في العادة المباريات التي تسبق أي منافسة رسمية، تجرى بدون جمهور، ونحن قد نخوض مباريات جانفي بحضور الجمهور، لذا استبقنا الأحداث”.

وتابع مجيد بوقرة في ذات السياق: “المباراة الودية الثانية التي ستجمعنا بمنتخب السنغال، ستكون بحضور الجمهور”.

رابط دائم : https://nhar.tv/t3aQ9
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