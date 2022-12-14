بوقرة.. لهذا السبب قررنا خوض مواجهة موريتانيا بدون جمهور
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، السبب الذي دفعه لخوض المباراة التحضرية أمام موريتانيا بدون جمهور.
وصرح بوقرة، في حوار خص به الموقع الرسمي “للفاف”: “اختيارنا للعب أول مباراة بدون جمهور عائد لأمر فني، من أجل مواصلة تحضيراتنا”.
كما أضاف: “في العادة المباريات التي تسبق أي منافسة رسمية، تجرى بدون جمهور، ونحن قد نخوض مباريات جانفي بحضور الجمهور، لذا استبقنا الأحداث”.
وتابع مجيد بوقرة في ذات السياق: “المباراة الودية الثانية التي ستجمعنا بمنتخب السنغال، ستكون بحضور الجمهور”.
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