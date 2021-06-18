بوقرة: “ليس لدي أي مشكل مع مدوار”

نفى الناخب الوطني للمنتخب المحلي، “مجيد بوقرة“، وجود أي مشكل مع رئيس الرابطة، “عبد الكريم مدوار”، خاصة فيما يخص برمجة التربصات الدورية للمنتخب المحلي، في ظل البرمجة المكثفة للبطولة الوطنية.

وقال “بوقرة” في الندوة الصحفية: “ليس لدي أي مشكل مع مدوار، جلسنا وتحدثنا مطولا والتيار يمر جيدا بيننا، قال لي أنه في حالة وجود تربص للمنتخب المحلي علينا إعلامه مسبقا من أجل البرمجة”.

وأضاف: “سيكون هناك تربص ثاني شهر أوت المقبل، قبل تربص المنتخب الوطني الأول، وذلك من أجل الوقوف على اللاعبين، خاصة أنه ليس لدينا الكثير من الوقت، في حين مع بداية الموسم الجديد ستكون هناك تربصات شهرية”.