بوقرة: “مباراة أوغندا أصبحت من الماضي وتركيزنا حاليا على مواجهة جنوب افريقيا”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأن فوزهم ضد أوغندا، أصبخ من الماضي، وكل تركيزهم منصب حاليا على مواجهة جنوب افريقيا.

وصرح بوقرة، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة جنوب افريقيا: “طوينا صفحة أوغندا، وكل تركيزنا حاليا على مباراة جنوب افريقيا”.

كما أضاف: “بدأنا المنافسة بشكل جيد، وهذا أمر مفيد لمعنويات اللاعبين، لكن المباراة الاولى أصبحت من الماضي”.

وتابع مجيد بوقرة: “تنظرنا مباراة قوية، يوم غد الجمعة، ضد منتخب جنوب افريقيا، وحضرنا كما ينبغي، بهدف مواصلة تقدمنا في هذه البطولة”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه غدا الجمعة، منتخب جنوب افريقيا، برسم الجولة الثانية من منافسة “الشان””.