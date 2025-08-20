بوقرة: “مباراة ربع نهائي “الشان” ستكون من مستوى آخر”

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأن مباراة الربع نهائي من بطولة “الشان”، والتي ستجمعهم بالسودان، ستكون بمستوى آخر.

وصرّح بوقرة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “مباراة ربع نهائي “الشان”، ستكون من مستوى آخر”.

كما أضاف مدرب المنتخب الوطني للمحليين: “كلما تقدمنا في المنافسة المباريات تكون أصعب، وتلعب على تفاصيل أدق”.

وأردف: “لا يوجد منتخب صغير في بطولة “الشان”، في مثل هذه المنافسة الأمور تختلف عن البطولة”.

وتابع مجيد بوقرة: “الأهم حاليا هو العمل على الاسترجاع، حيث يتوجب علينا أن نكون في أفضل جاهزية بدنية، ما يسمح لنا بالصمود 90 دقيقة، والظهور بأفضل مستوى فنيا، وتكتيكيا”.