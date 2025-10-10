بوقرة : “مباراتنا ضد منتخب فلسطين كانت اختبار جيد لنا”

أبدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، رضاه عن مردود تعداده في مباراتهم التحضيرية التي جمعتهم أمس الخميس، بمنتخب فلسطين، وانتهت لصالح محليي الخضر بثلاثية نظيفة.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص: “مباراتنا الأولى ضد منتخب فلسطين، كانت اختبار جيد بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “هذه المباراة سمحت لنا بمعانية بعض اللاعبين، وكنت جد راض عن آدائنا خاصة في الشوط الأول”.

وتابع مجيد بوقرة: “في الشوط الثاني أجرينا عدة تغييرات، ما جعلنا نظهر أقل تنظيما، لكن في الاجمال المباراة كانت جيدة ونشكر منتخب فلسطين الذين قدموا شوط ثاني في المستوى”.