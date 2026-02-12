بوقرة: “متحمس لهذه المغامرة الجديدة وأدرك حجم المسؤولية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى المدرب الجزائري، مجيد بوقرة، تحمسه الكبير لبدأ تجربة جديدة كمدرب لمنتخب لبنان، مؤكدا في ذات الوقت إدراكه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وصرح بوقرة، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “اخترت المشروع الأهم، وأطمح لقيادة لبنان نحو حلم كأس العالم 2030، والتأهل الى كأس أسيا 2027.”
كما أضاف: “الهدف الأول هو العمل من أجل اللبنانيين، لتقديم صورة مشرّفة للمنتخب الوطني، وأنا أحتاج فقط إلى الوقت الكافي لتنفيذ مشروعي الفني بالكامل”.
وتابع مجيد بوقرة: “البناء التدريجي هو الطريق الأمثل لتحقيق الطموحات الكبيرة، وأنا متحمس لهذه المغامرة الجديدة، وأدرك حجم المسؤولية”.
