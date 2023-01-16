بوقرة: “محيوص جاهز لمواجهة اثيوبيا”

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، مدى جاهزية تعداده لمباراتهم الثانية في هذا الشان بمواجهة منتخب اثيوبيا.

وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “محيوص استعاد عافيته واندمج في التدريبات الجماعية تحضيرا لمواجهة اثيوبيا”.

كما أضاف مدرب المحليين: “دبيح، أجرى الفحوصات اللازمة بالأشعة، للكشف عن اصابته، ونحن في انتظار النتائج”.

وتابع مجيد بوقرة: “على العموم ويمكن القول بأن أغلبية اللاعبين جاهزون لمباراة اثيوبيا، وأتمنى أن نكون في الموعد”.