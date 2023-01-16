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الرياضة

بوقرة: “محيوص جاهز لمواجهة اثيوبيا”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “محيوص جاهز لمواجهة اثيوبيا”
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كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، مدى جاهزية تعداده لمباراتهم الثانية في هذا الشان بمواجهة منتخب اثيوبيا.

وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “محيوص استعاد عافيته واندمج في التدريبات الجماعية تحضيرا لمواجهة اثيوبيا”.

كما أضاف مدرب المحليين: “دبيح، أجرى الفحوصات اللازمة بالأشعة، للكشف عن اصابته، ونحن في انتظار النتائج”.

وتابع مجيد بوقرة: “على العموم ويمكن القول بأن أغلبية اللاعبين جاهزون لمباراة اثيوبيا، وأتمنى أن نكون في الموعد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/4Xt9g
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