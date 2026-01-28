بوقرة مدربا جديدا للمنتخب اللبناني

أعلنت الاتحادية اللبنانية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعيينها مدرب المنتخب الرديف والدولي السابق، مجيد بوقرة، على رأس العارضة الفنية لمنتخبها الأول.

ولم يكشف الاتحاد اللبناني، في بيانه المقتضب الذي نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” عن تفاصيل العقد الذي سيربطه، بمدرب المنتخب الجزائري الرديف.

ويأتي تعيين بوقرة على رأس العارضة الفنية لمنتخب لبنان، خلفا للتقني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.

وأشرف مدافع غلاسكو رينجرز الاسكلتندي السابق، على المنتخب الجزائري “ب” في ثلاث مناسبات مختلفة. أبرزها تتويجه بكأس العرب 2021. وتنشيط نهائي “شان 2022” التي لعبت سنة 2023. بينما وصل مؤخرا رفقة “الخضر” إلى ربع نهائي كأس العرب 2025.

وقبل تجاربه مع المنتخب “ب” كانت لبوقرة، تجارب أخرى في عالم التدريب والتي انطلقت مع فريق رديف نادي الدخيل القطري، واستمرت لسنتين. ثم أشرف بعدها على الفجيرة الإماراتي سنة 2019. قبل أن يقال بسبب سوء النتائج.