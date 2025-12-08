بوقرة: “مطالبتنا بالتتويج؟ اعتدنا على الضغط والجمهور الجزائري جد متطلب”

كشف مدرب المنتخب الوطني الرديف، مجيد بوقرة، أن مطالبة الجمهور الجزائري من التشكيلة الوطنية، تحقيق اللقب العربي، للمرة الثانية تواليا، يعتبر محفزا للفريق ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المنتخب.

وفي ردّه اليوم الاثنين، على سؤال أحد الصحفيين العراقيين. الذي استفسره حول مطالب الجمهور المتواجد في قطر، بـ”التتويج” ورأيه في قدرة “الخضر” على ذلك، بعد ظهورهم بوجهين مختلفين في أول جولتين.

رد بوقرة: “بالطبع حينما تمثل الجزائر هناك ضغط.. الشعب ينتظر منك الأفضل. إنها الجزائر بلد يعشق كرة القدم”.

وواصل مدرب المنتخب الرديف: “يطالبون دائما الأفضل من الفريق، ولكننا اعتدنا على ذلك، الأمر محفز لنا، وهدفا استعاد الشعب”.