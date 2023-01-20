بوقرة: “منتخبنا أبان عن العديد من الأمور الإيجابية لحد الآن”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مجيد بوقرة، على مردود أشباله لحد الآن في منافسة الشان، مشيرا للأمور الإيجابية العديدة التي أبانها المنتخب الوطني للمحليين.
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “صحيح أننا لم نُظهر فعالية كبيرة لحد الآن، لكن الأهم هو تحقيق الفوز في مبارياتنا”.
كما أضاف: ” في بعض الأحيان نُقص الفعالية عائد لأمور ذهنية بعيدا عن الجانب الفني، ونحاول العمل على تحسين الوضع”.
وأردف: “أتمنى أن يجد اللاعبون ظالتهم هجوميا من خلال تجاوز الضغظ، والاستمتاع بما يقومون به في قادم المباريات”.
وتابع مجيد بوقرة: “منتخبنا أظهر العديد من الأمور الايجابية لحد الآن، على غرار الانضباط التكتيكي، وعدم تلقي أهداف”.
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