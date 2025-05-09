بوقرة: “منتخب غامبيا يسعى لكتابة التاريخ بالتأهل لأول مرة لـ”الشان””.

تحدث مدرب المتتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، عن منافسهم المقبل منتخب غامبيا، مبرزا أهداف هذا الأخير، في المقابل أكد بوثرة، عزمه ولاعبيه على اسعاد الجماهير الجزائرية.

وصرح بوقرة، في هذا الخصوص: “سنواجه منتخب يريد كتابة التاريخ، كونه لم يسبق لهم التأهل لـ”الشان””.

كما أضاف: “سيعملون المستحيل لتفادي تلقي أهداف، من خلال اعتماد خطة لعب دفاعية، ونحن حضرنا أنفسنا لذلك”.

وتابع مجيد بوقرة: “علينا التحلي بالصبر، وتقديم أفضل ما لدينا من أجل التأهل لـ”الشان”، واسعاد جماهيرنا”