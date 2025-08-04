بوقرة :”من الجيد أن نبدأ منافسة الشان بالفوز أمام البلد المستضيف”

أكد مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة على أهمية الدخول بقوة في المنافسة، خاصة وأن المباراة تقام أمام منتخب البلد المستضيف أوغندا.

وقال بوقرة في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل دقائق من انطلاق المباراة: “من الجيد أن نبدأ المنافسة بمواجهة البلد المستضيف. حتى ندخل مباشرة في الأجواء. رغم أن الجزائر دائمًا ما تجد صعوبات على الأراضي الأوغندية”.

وأكد المدرب الوطني أن الطاقم الفني حضّر اللاعبين جيدًا من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، رغم إدراكه لصعوبة المواجهة. كما أشار إلى أن “الضغط سيكون على أوغندا بصفتها صاحبة الأرض والجمهور.. “وهذا ما حاولتُ إيصاله للاعبين”.

وفيما يخص التعداد، كشف بوقرة عن غياب ثلاثة لاعبين لمعاناتهم من انزعاجات عضلية، موضحًا: “فضلنا عدم المغامرة والإبقاء عليهم خارج القائمة”.