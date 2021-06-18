بوقرة: “من الرائع تحقيق بداية مثالية”

أشاد الناخب الوطني للمنتخب المحلي “مجيد بوقرة” بأداء أشباله في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الليبيري والتي انتهت بخماسية كاملة مقابل هدف وحيد للزوار، مؤكدا أن الطريق لا يزال طويلا، لكن من الرائع تحقيق بداية مثالية.

وقال “بوقرة” في الندوة الصحفية: “من الرائع تحقيق بداية مثالية وخاصة من أجل اللاعبين، وبالنسبة لي فهو انتصار للاعبين، اللاعبون استجابوا بشكل رائع مع تعليماتنا التكتيكية ومن دون شك سنتحسن أكثر بالمزيد من التربصات”.

وأضاف: “هذه فرصة للاعبين المحليين من أجل وضع قدم في المنتخب الأول الذي يمتلك مستوى عالي، وأنا سعيد جدا من أجلهم لأن هذا سيمنحهم ثقة أكبر في المستقبل”.