بوقرة: “من الرائع خوض أول مباراة في كأس العالم ضد الأرجنتين”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للرديف، مجيد بوقرة، عن نتائج قرعة كأس العالم 2026، والمجموعة التي تواجد فيها المتخب الوطني.

وقال بوقرة في هذا الخصوص، عقب فوزهم على البحرين، في كأس العرب: “بالنسبة لقرعة كأس العالم، من الرائع بالنسبة للجماهير متابعة أول مباراة لمنتخبنا الوطني، ضد الأرجنتين”.

كما أضاف: “سبق لي مواجهة منتخب الأرجنتين مع المنتخب الوطني، أين انهزمنا برباعية مقابل ثلاثة أهداف”.

وتابع مجيد بوقرة: “ستكون مباراتنا ضد الأرجنتين، منتظرة بقوة، منتخبنا لديه ما يخسره، علينا الاستمتاع بهذه المواجهة، وخوضها دون ضغط”.