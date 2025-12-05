بوقرة: “من الطبيعي أن يكون أنصار الخضر جد متطلبين”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب المنتخب الةطني للمحليين، مجيد بوقرة، عدم تقبل أنصار الخضر، لنتيجة التعادل ضد السةدان، أمر طبيعي، مؤكدا سعيهم لاسعاد الشعب الجزائري.
وصرح بوقرة، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “ندرك بأن الأنصار لم يكونو سعداء بنتيجة مباراتنا الأخيرة، وهذا أمر طبيعي”.
كما أضاف: “التحدي حاليا كبير بالنسبة لمنتخبنا باعتباره حامل اللقب، وفي مباراتنا الماضة لم نكن في المستوى المنتظر، لكن الأهم أننا لم ننهزم”.
وأردف: “هذه الطبعة من بطولة كأس العرب، تعتبر جد خاصة، وتتميز بندية كبيرة بين المنتخبات، وندرك جيدا ما ينتظرنا”.
وتابع مجيد بوقرة: “من الطبيعي أن يكون أنصار الخضر متطلبين، وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل اسعاد الشعب الجزائري”.
رابط دائم : https://nhar.tv/3sPyj