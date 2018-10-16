بوقرة من طابور للشاحنات لجمع مشتلات إلى كب النفايات بالبليدة

تحولت منطقة بوقرة الواقعة شرق ولاية البليدة والضبط عند مدخل المدينة بعد أن تم انشاء مفرغة عمومية من مكان يتجمع فيه العشرات من شاحنات لجمع الزهور والورود ومختلف انواع الاشجار الى تجمع العشرات من الشاحنات من مختلف بلديات الولاية لرمي النفايات.

والتي أصبحت تشكل خطر على سكان المنطقة الذين يعانون من عدة أمراض منها أمراض جلدية والربو والحساسية وغيرها من الامراض،بالإضافة إلى انبعاث الرائحة الكريهة على بعد عشرات الامتار.

حيث ناشد العشرات منهم تدخل وزارة البيئة ومسؤولي الولاية لإغلاق المفرغة بشكل نهائي .