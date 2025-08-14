بوقرة: “مواجهة غينيا ستكون جد قوية وحضرنا لها بجدية”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، عن مباراتهم المقبلة في بطولة “الشان”، ضد منتخب غينيا، مؤكدا تحضيرهم كما ينبغي لهذه المواجهة.

وصرح بوقرة، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية، التي تسبق هذه المباراة: “مباراة غينيا ستكون صعبة، وقوية على المنتخبين”.

كما أضاف: “منتخب غينيا، من بين أبرز المرشحين في هذه البطولة، يملك لاعبين بفرديات جيدة، ولازال متشبثا بحظوظه، ما يجعل المباراة التي ستجمعنا جد قوية”.

وأوبخصوص تحضيراتهم لهذه المباراة قال بوقرة: “فترة الراحة التي استفدنا منها كانت مفيدة للاعبين، من أجل استرجاع قواهم، والتحضيرات جرت بنفس الجدية، كما قمنا بمعاينة المنافس”.

وختم مجيد بوقرة: “علينا احترام منافسنا، وتقديم نفس الآداء الذي ظهرنا به في مبارياتنا الأولى، لتحقيق الفوز، من أجل ضمان التأهل”.