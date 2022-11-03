بوقرة: “مواجهة مالي كانت اختبارا جيدا للاعبينا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، رضاه عن أداء لاعبيه في مباراتهم الودية التحضيرية أمام منتخب مالي.
وصرح بوقرة، للموقع الرسمي للفاف: “مباراة مالي كانت اختبار جيدا بالنسبة للاعبيننا، أمام منافس مختلف”.
كما أضاف: “لاعبونا قدموا مباراة في المستوى، خاصة من الناحية الفنية التي ركّزنا عليها كثيرا في تربصنا”.
وتابع مجيد بوقرة: “نتواجد حاليا في فترة حساسة، وعلى لاعبينا تفادي الإصابات للتواجد في كامل جاهزيتهم لموعد الشان”.
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