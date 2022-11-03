بوقرة: “مواجهة مالي كانت اختبارا جيدا للاعبينا”

أبدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، رضاه عن أداء لاعبيه في مباراتهم الودية التحضيرية أمام منتخب مالي.

وصرح بوقرة، للموقع الرسمي للفاف: “مباراة مالي كانت اختبار جيدا بالنسبة للاعبيننا، أمام منافس مختلف”.

كما أضاف: “لاعبونا قدموا مباراة في المستوى، خاصة من الناحية الفنية التي ركّزنا عليها كثيرا في تربصنا”.

وتابع مجيد بوقرة: “نتواجد حاليا في فترة حساسة، وعلى لاعبينا تفادي الإصابات للتواجد في كامل جاهزيتهم لموعد الشان”.