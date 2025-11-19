بوقرة: “مواجهتا مصر منحتانا صورة واضحة قبل تحديد قائمة كأس العرب”

عبّر مدرب المنتخب الوطني الرديف، مجيد بوقرة، عن رضاه التام عن أداء اللاعبين خلال التربص الأخير، والذي تخلله خوض مواجهتين وديتين أمام منتخب منتخب مصر.

وقال بوقرة في تصريح للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، نشر اليوم الأربعاء: “كان تربصا ناجحا ومثمرا بالنسبة للطاقم الفني واللاعبين. لعبنا أمام منتخب قوي، ومن المباريات يمكننا تقييم الأمور بشكل صحيح”.

وأكد بوقرة أن نوعية اللقاءات التي خاضها المنتخب هي ما يحتاجه الفريق قبيل المشاركة في كأس العرب، مضيفا: “هذا النوع من المباريات هو بالضبط ما نحتاجه تحضيرا لمنافسة كأس العرب”.

كما أشار المدرب الوطني إلى القيمة الفنية للمنافس الذي واجهه المنتخب في المباراتين الوديتين، قائلا: “واجهنا لاعبين ينشطون تقريبا في المنتخب الأول، ولاعبين شاركوا في كأس العرب سابقا. أنا راض عن لاعبيّ”.

وختم بوقرة حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التربص الأخير هو تجهيز القائمة النهائية للمنتخب، موضحا: “الهدف من وراء التربص هو تحديد القائمة النهائية المشاركة في كأس العرب”.