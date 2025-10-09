بوقرة: “مواجهتي المنتخب الفلسطيني فرصة لمعاينة اللاعبين قبل حسم القائمة النهائية”

أوضح مدرب المنتخب الوكني للمحليين مجيد بوقرة، بأن المبارتين الوديتين ضد منتخب فلسطين، ستكون فرصة لمعاينة لاعبين جدد قبل حسم القائمة المعنية المشاركة في بطولة كأس العرب.

وصرح مجيد بوقرة، في هذا الخصوص، خلال المنطقة المختلطة: “سعيد بالعودة لأجواء العمل مع عناصر المنتخب”.

كما أضاف: “سنخوض مواجهتين وديتين ضد منتخب فلسطين، الذي سيشارك في كأس العرب، ما يجعلنا ندخل في أجواء المنافسة”.

وتابع مجيد بوقرة: “هذه الفرصة تسمح لنا بمعاينة العديد من اللاعبين الجدد الذين قمنا باستدعائهم، قبل حسم القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في كأس العرب”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه منتخب فلسطين، في أمسية اليوم الخميس، في مباراة ودية تحضيرية بعنابة، تليها مبارة ثانية يوم 14 من الشهر الجاري بنفس الملعب.