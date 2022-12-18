بوقرة: “نبحث منذ مدة عن لاعب بمواصفات عمورة”

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، سعيه منذ مدة لتدعيم تعداد بمهاجم يملك مواصفات محمد الأمين عمورة.

وصرح بوقرة، عقب ودية السنغال: “في مثل المباراة التي خضناها أمام السنغال، الوضع يتطلب منها حضور بدني قوي، وسرعة في اللعب”

كما أضاف مدرب المنتخب المحلي: “أنا سعيد بمردود الفريق من الناحية الهجومية في المجمل، ولدي ثقة في عناصرنا”

وتابع مجيد بوقرة: “منذ حوالي عام ونصف نبحث مهاجم سريع بمواصفات عمورة، كون هذا ما ينقص تشكيلتنا حاليا”.

يذكر أن محمد الأمين عمورة، سبق له اللعب للمنتخب الوطني للمحليين، تحت قيادة مجيد بوقرة، قبل احترافه في نادي لوغانو السويسري.