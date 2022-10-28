بوقرة:” نتفاوض مع منتخب إفريقي أول لإجراء مباراة ودية”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن تواجد الفاف في مفاوضات متقدمة، لمواجهة المنتخب المحلي منتخب إفريقي أول.
وصرح بوقرة لقناة الفاف عبر اليوتوب:”مواجهة الإفتتاح للشان سنواجه المنتخب الليبي، ومواجهة منتخبا الكويت وسوريا جيدة، كوننا واجهنا العديد من المنتخبات الإفريقية”.
وأضاف بوقرة:”نعمل على تعويد لاعبينا على طريقة لعبنا، ومواجهة الكويت وسوريا ستكون إختبارا جيدا، ونفاوض منتخبا إفريقيا لمواجهتنا بفريقه الأول”.
وأوضح بوقرة:”بهذا سيكون لدينا 3 مواجهات ضد 3 منتخبات بفريقها الوطني الأول، وهذه ستكون تجربة جيدة للاعبينا”.
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