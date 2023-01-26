بوقرة: “نتوقع مباراة صعبة بمستوى عالي أمام كوت ديفوار”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، عن مباراتهم المقبلة أمام كوت ديفوار، لحساب ربع نهائي الشان.
وصرح بوقرة في ندوته الصحفية: “أولا أقدم التعازي لعائلة اللاعب مهدي بن ايدير، كونه من عائلة كرة القدم الجزائرية”.
كما أضاف: “تنتظرنا مباراة جميلة أمام كوت ديفوار، تعد قمة هذا الدور الربع نهائي، ونتوقعها أن تكون صعبة للفريقين وبمستوى عالي”.
وتابع مجدي بوقرة: “أشكر كثيرا الجماهير على دعمهم المتواصل، بدليل اقتنائهم كل تذاكر هذه المواجهة في وقت جد مبكر وهذا يمنح دعم كبير للاعبين”.
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