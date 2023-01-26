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الرياضة

بوقرة: “نتوقع مباراة صعبة بمستوى عالي أمام كوت ديفوار”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “نتوقع مباراة صعبة بمستوى عالي أمام كوت ديفوار”
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تحدث مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، عن مباراتهم المقبلة أمام كوت ديفوار، لحساب ربع نهائي الشان.

وصرح بوقرة في ندوته الصحفية: “أولا أقدم التعازي لعائلة اللاعب مهدي بن ايدير، كونه من عائلة كرة القدم الجزائرية”.

كما أضاف: “تنتظرنا مباراة جميلة أمام كوت ديفوار، تعد قمة هذا الدور الربع نهائي، ونتوقعها أن تكون  صعبة للفريقين وبمستوى عالي”.

وتابع مجدي بوقرة: “أشكر كثيرا الجماهير على دعمهم المتواصل، بدليل اقتنائهم كل تذاكر هذه المواجهة في وقت جد مبكر وهذا يمنح دعم كبير للاعبين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/NLKfb
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