بوقرة: “نتوقع مباراة صعبة بمستوى عالي أمام كوت ديفوار”

تحدث مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، عن مباراتهم المقبلة أمام كوت ديفوار، لحساب ربع نهائي الشان.

وصرح بوقرة في ندوته الصحفية: “أولا أقدم التعازي لعائلة اللاعب مهدي بن ايدير، كونه من عائلة كرة القدم الجزائرية”.

كما أضاف: “تنتظرنا مباراة جميلة أمام كوت ديفوار، تعد قمة هذا الدور الربع نهائي، ونتوقعها أن تكون صعبة للفريقين وبمستوى عالي”.

وتابع مجدي بوقرة: “أشكر كثيرا الجماهير على دعمهم المتواصل، بدليل اقتنائهم كل تذاكر هذه المواجهة في وقت جد مبكر وهذا يمنح دعم كبير للاعبين”.