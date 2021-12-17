بوقرة: “نجحنا في بلوغ النهائي لكن مهمتنا لم تنتهِ بعد”
بقلم كريم.تيغرمت
أوضح مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بأن مهمة الخضر لم تنتهِ بعد ببلوغهم الدور النهائي، من بطولة كأس العرب.
وصرح بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “نجحنا في بلوغ الدور النهائي، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، وعلينا اتمامها في النهائي”.
كما أضاف: “المباراة النهائية لن تكون سهلة، كون المنتخبين يعرفان بعضهما جيدا، وتعودنا على مباريات قوية في مثل هذا الداربي”.
وأردف بوقرة: “أتأسف للعب النهائي بعد يومين فقط، كون هذا لم يمنح الوقت الكافي للمنتخبين من أجل الاسترجاع”.
وتابع مجيد بوقرة: “الناحية التكتيكية والفنية، مهمة في هذه المباراة، لكن الأهم هو الحضور البدني، و”الغرينتا” التي سيضهرها اللاعبون”.
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