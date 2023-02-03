بوقرة: “ندرك ما علينا القيام به في النهائي أمام السنغال”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناخب المحلي مجيد بوقرة، جاهيزة لاعبيه لنهائي السان، وإداركهم التام للمهمة التي تنتظرهم في مواجهة منتخب السنغال.
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية اليوم الجمعة: “منتخب السنغال نعرفه جيدا، ندرك ما علينا القيان به في هذه المباراة التي ستكون مختلفة”.
كما أضاف: “عملنا لسنة ونصف، وسيتلخص ذلك في مباراة الغد، تحدثت مع اللاعبين في هذا الخصوصو لتقديم أفضل ما لديهم”.
وتابع مجدي بوقرة: “اللاعبون جاهزون وجد متحمسون لخوض هذا النهائي، الذي سيلعب على تفاصيل صغيرة، ومن حسن حضنا نحظى بدعم جماهيرنا”.
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