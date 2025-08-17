بوقرة: “ندرك ما ينتظرنا وما علينا القيام به ضد النيجر لضمان التأهل”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الأحد، عن مباراتهم المقبلة ضمن بطولة “الشان”، مبرزا أهميتها لضمان التأهل للدور المقبل.

وصرّح بوقرة، في ندوته الصُحفية الخاصة بمباراة النيجر: “مباراتنا المقبلة جد مهمة بالنسبة لنا، كونها ستحسم التأهل للدور المقبل”.

كما أضاف: “تحدثنا مع اللاعبين بعد مباراتنا الأخيرة ضد غينيا، والجميع يدرك ما ينتظرنا، وما علينا فعله لتحقيق التأهل”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه غدا الإثنين، نظيره من النيجر، بملعب “نيايو الوطني”، برسم الجولة الرابعة والأخيرة، من المجموعة الثالثة، بحثا عن اقتطاع تأشيرة التأهل للدور المقبل من بطولة “الشان”.