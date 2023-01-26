بوقرة: “نطمح لتقديم مباراة معيارية أمام كوت ديفوار”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المحليين، مجيد بوقرة، عزمه رفقة لاعبيه، على تقديم آداء أفضل في مواجهة كوت ديفوار، مقارنة بمبارياتهم السابقة.
وصرح بوقرة، اليوم الخميس: “صحيح أننا لم نقدم لحد الآن مباراة معيارية في هذه المنافسة، ونتمنى إظهار ذلك أمام كوت ديفوار”.
كما أضاف: “رغم أننا لم نسجل العديد من الأهداف في مبارياتنا السابقة، لكن في المقابل لم نتلقَ أي هدف، وهذا أمر مهم وجد ايجابي”.
وتابع مجيد بوقرة: “يمكننا تقديم أداء هجومي أفضل أمام كوت ديفوار، وعملنا على ذلك مع اللاعبين في تحضيراتنا الأخيرة، ونحن جد متفائلين”.
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