بوقرة: “نطمح لتقديم مباراة معيارية أمام كوت ديفوار”

أكد مدرب المحليين، مجيد بوقرة، عزمه رفقة لاعبيه، على تقديم آداء أفضل في مواجهة كوت ديفوار، مقارنة بمبارياتهم السابقة.

وصرح بوقرة، اليوم الخميس: “صحيح أننا لم نقدم لحد الآن مباراة معيارية في هذه المنافسة، ونتمنى إظهار ذلك أمام كوت ديفوار”.

كما أضاف: “رغم أننا لم نسجل العديد من الأهداف في مبارياتنا السابقة، لكن في المقابل لم نتلقَ أي هدف، وهذا أمر مهم وجد ايجابي”.

وتابع مجيد بوقرة: “يمكننا تقديم أداء هجومي أفضل أمام كوت ديفوار، وعملنا على ذلك مع اللاعبين في تحضيراتنا الأخيرة، ونحن جد متفائلين”.