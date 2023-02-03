بوقرة: “نطمح للفوز بنهائي الشان واهدائه لروح بلال بن حمودة”
بقلم كريم تيغرمت
استذكر مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، لاعبه الفقيد بلال بن حمودة، مؤكدا سعيه رفقة لاعبيه إهداء لقب الشان لروح الفقيد.
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “نترحم على روح اللاعب بلال بن حمودة، وهو دائما حاضر في أذهاننا وقلوبنا”.
كما أضاف: “تحدثت مؤخرا مع والدي بن حمودة، اللذين أبديا دعمهما لنا، ووالده سيكون حاضرا معنا في الملعب خلال هذا النهائي”.
وتابع مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة: “أتمنى الفوز بهذا النهائي واهداء اللقب لروح بلال بن حمودة”.
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