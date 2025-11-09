بوقرة: “نعلم أن الشعب يريد تتويج جديد بكأس العرب”

اعترف مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، بصعوبة المأمورية التي تنتظر أشباله في رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس العرب.

وسيدخل “الخضر” المنافسة المقررة بقطر، ما بين الـ 1 والـ 18، بصفتهم حاملي لقب النسخة الأخيرة، ما يجعلهم تحت ضغط رهيب من أجل كتابة تاريخ جديد، في سماء المنافسة العربية.

وعن ذلك، قال بوقرة: “كرة القدم صعبة.. ونعلم أن الشعب الجزائري يريد منا الفوز مرة أخرى بكأس العرب”.

وواصل مدافع “الخضر” السابق، التحدث بلغة التفاؤل. في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، مضيفا: “نحن بدورنا نريد الدفاع عن لقبنا وإسعاد شعبنا مجددا”.