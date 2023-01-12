بوقرة: “ننتظر دعما كبيراً من أنصارنا طيلة أطوار مباراتنا أمام ليبيا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، اليوم الخميس، أهمية الحضور الجماهيري، لدعم لاعبيه في منافسة الشان.
وصرح مجيد بوقرة في ندوته الصحفية: “نحن جد سعداء كون ملعب “نيلسون مانديلا” سيكون ممتلئاً عن آخره في مواجهتنا منتخب ليبيا”.
كما أضاف مدرب المحليين: “مشاهدة الأطفال والعائلات في الملعب أمر رائع بالنسبة لنا، ومثل هذه المنافسات تشجعهم على حب كرة القدم”.
وتابع مجبد بوقرة: “ابني لم يكن يحب كرة القدم قبل كأس العرب، لكن بعد ذلك أصبح يعشقها، وأشكر جماهيرنا مسبقا، وأتمنى أن يساندوا لاعبينا طيلة الـ90 دقيقة”.
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