بوقرة: “نهائي الشان سيكون أفضل من نهائي كأس العرب”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب منتخب المحليين، مجيد بوقرة، عن الفرق بين النهائي الذي خاضه في كأس العرب، ونهائي الشان أمام السنغال.
وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “نعيش نهائي الشان بنفس الطريقة التي عشنا بها نهائي كأس العرب”.
كما أضاف: “الفرق الوحيد بين هاذين النهائيين، هو تواجد الجماهير الى جانبنا في نهائي “الشان” وهذا جد مهم، رغم أننا حظينا بدعم كبير في نهائي كأس العرب”.
وتابع مجيد بوقرة: “لهذا اعتبر بأن نهائي الشان سيكون أفضل من نهائي كأس العرب كوننا سنخوضه على أرضنا وأمام جماهيرنا”.
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