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الرياضة

بوقرة: “نهائي الشان سيكون أفضل من نهائي كأس العرب”

بقلم كريم تيغرمت
بوقرة: “نهائي الشان سيكون أفضل من نهائي كأس العرب”
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تحدث مدرب منتخب المحليين، مجيد بوقرة، عن الفرق بين النهائي الذي خاضه في كأس العرب، ونهائي الشان أمام السنغال.

وصرح بوقرة، في ندوته الصحفية: “نعيش نهائي الشان بنفس الطريقة التي عشنا بها نهائي كأس العرب”.

كما أضاف: “الفرق الوحيد بين هاذين النهائيين، هو تواجد الجماهير الى جانبنا في نهائي “الشان” وهذا جد مهم، رغم أننا حظينا بدعم كبير في نهائي كأس العرب”.

وتابع مجيد بوقرة: “لهذا اعتبر بأن نهائي الشان سيكون أفضل من نهائي كأس العرب كوننا سنخوضه على أرضنا وأمام جماهيرنا”.

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