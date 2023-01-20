بوقرة “هدفنا احتلال المرتبة الأولى وسنلعب المباريات على أساس نهائي”

كشف مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة عن الهدف الذي يسعى لتحقيقه رفقة لاعبيه في مباراة الغد أمام منتخب موزمبيق.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصُحفية التي عقدها اليوم الجمعة “سنواصل العمل من اجل تحقيق هدفنا. اللاعبون يحبون التعلم كثيرا. وهي قاعدة كرة القدم التي تبنى من أجل النجاح”.

كما أضاف ” هدفنا احتلال المرتبة الأولى و سنلعب مبارياتنا كلها على أساس أنها نهائي”.

كما ختم الماجيك “سنعمل في الشان الحالي على قول كلمتنا فيه، لأن الفرصة مواتية، تماما بحكم أنّنا نلعب في ملاعب جميلة جدا”.

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