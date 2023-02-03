قناة النهار “بوقرة :”هدفنا الأول حققناه وهو الوصول للنهائي بقلم قناة النهار نشر في 03 فيفري 2023 - 12:28 بوقرة شارك غرِّد أرسل 22 0 “بوقرة :”هدفنا الأول حققناه وهو الوصول للنهائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZjcBt اقرأ أيضا حسين آشيو: يجب على لاعبينا التخلص من الضغط السلبي ونطلب منهم الإستمتاع باللعب وإمتاع الجمهور قناة النهار 30 جانفي مجيد بوقرة: المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا تكتيكيا والمنتخب الليبي قوي جدا قناة النهار 13 جانفي باتنة / عودة حركة المرور إلى الطرق المغلقة بسبب الثلوج قناة النهار 31 جانفي صريح جدا: كيف تكسب المرأة الجزائرية رضى "حماتها" ..؟ قناة النهار 16 جانفي بوقرة: اللاعبين طبقوا التعلميات وكل الشكر للأنصار قناة النهار 31 جانفي "بوقرة:" رانا نلعبوا في بلادنا وأمام شعبنا وعلى اللاعبين أخذ الضغط من الجانب الإيجابي قناة النهار 26 جانفي 3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة قناة النهار 03 فيفري بوقرة: بلماضي دائما إلى جانبنا ويشجع اللاعبين وهم فرحين بتواجده قناة النهار 21 جانفي حسين آشيو: منتخب النيجر يستغل إمكانياته جيدا ويلعب بقوة لاعبيه البدنية قناة النهار 28 جانفي أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي