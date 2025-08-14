بوقرة: “هدفنا التتويج بـ”الشان” وسنحوض كل مباراة على أنها نهائي”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، عن أهدافهم في بطولة “الشان” الجارية حاليا، مؤكدا من جديد، نيته في التتويج باللقب.

وفي حوار خاص لموقع “cafonline“، قال بوقرة، في هذا الخصوص: “لو يقول أي مدرب أنه يشارك في منافسة من أجل المشاركة فقط، سيكون أمرا غريبا”.

كما أضاف: “يجب أن يدخل كل مدرب كل مباراة في أي منافسة ومهما كان نوعها من أجل الفوز، القول إننا سنفوز باللقب، والقول إننا سنحاول التتويج باللقب أمران مختلفان”.

وأردف: “سنحاول التتويج، المُهمة ليست سهلة، هناك منتخبات قوية والأمور ستزداد صعوبة بمرور المباريات، ونحن سنلعب كل مباراة كنهائي من أجل الفوز بها”.

وتابع مجيد بوقرة: “سنلعب مباراة، بمباراة ثم نرى إلى أين سنصل، عموما نستهدف التتويج باللقب، ولو ننجح في ذلك سيكون أمرا رائعا”.