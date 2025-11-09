بوقرة: “هدفنا من مواجهة مصر إدخال لاعبينا في أجواء كأس العرب”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، أهمية مواجهة منتخب مصر وديا، كآخر تحضير لبطولة كأس العرب.
وصرّح مجيد بوقرة، خلال ندوته الصحفية: “منتخب مصر، كوّن فريقا خاصا، لخوض بطولة كأس العرب”.
كما أضاف: “المنتخب المصري الذي سنواجهه يضم لاعبين سابقين من المنتخب الأول، وسبعة لاعبين سبق لهم المشاركة في بطولة كأس العرب”.
وأردف: “المننتخب المصري يملك خبرة، ويصر على تحقيق شيء ما في كأس العرب، ما يجعله اختبار قوي، ومفيد، بالنسبة لنا”.
وتابع مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة: “هدفنا من مواجهة منتخب مصر، هو ادخال لاعبينا في أجواء كأس العرب”.
