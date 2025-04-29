بوقرة: “هدفي الرئيسي تحضير لاعبين للمنتخب الأول”

أكد المسؤول الأول على العارضة الفنية للمنتخب المحلي، مجيد بوقرة، أن هدفه الرئيسي، هو تحضير لاعبين قادرين على تدعيم المنتخب الأول، بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش.

كما أشاد بوقرة، في ندوته الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء. قبل سفرية غامبيا، تحسبا لملاقاة منتخب هذا الأخير، في ذهاب الدور الأخير من تصفيات الـ”شان” بخرجة بيتكوفيتش، وزيارته تربص المحليين.

وقال بوقرة: “هدفي الرئيسي تحضير قادرون على تقديم الإضافة للمنتخب الأول.. شيء جميل أن يزور فلاديمير بيتكوفيتش اللاعبين، ما يقوم به مُحفز ويدفع المحليين على مضاعفة المجهودات”.

وواصل بوقرة: “نعمل بالتنسيق مع طاقم المنتخب الأول وبيتكوفيتش يسأل بإستمرار عن اللاعبين المحليين”.

قبل أن يجدد مدرب المنتخب المحلي. تأكيده على أنه سيعمل جاهدا من أجل إيجاد لاعبين يمتلكون المؤهلات التي تسمح لهم بالتواجد رفقة المنتخب الأول، في المستقبل القريب.