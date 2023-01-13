بوقرة :” هذا الأمر أقلقني كثيرا رغم الفوز أمام ليبيا”

ابدى مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة رضاه التام عن لاعبيه بعد تحقيق الفوز أمام ليبيا في افتتاح الشان اليوم الجمعة بهدف محيوص.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الفوز مهم جدا من اجل تحقيق بداية جيدة في المنافسة. في بعض الأحيان الفعالية لم تكن لدينا نجاعة تهديفية بالنسبة لنا، الامر الذي أقلقني هو العودة إلى الخلف بعض الشيء”.

كما أضاف ” يعطيهم الصحة اللاعبين، ونسعى لتصحيح الأخطاء في التحضيرات المقبلة، و أؤكد أننا سنسعى لتحقيق الأخطاء”.

وختم الماجيك :”جسّدنا بعض الامور الجميلة التي عملنا عليها في التدريبات قبل انطلاق الشان. اعترف أننا وقعنا في أخطاء، إلى جانب إصابات بعض اللاعبين، لكننا جاهزون للذهاب بعيدا في المنافسة”.