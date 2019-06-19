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بوقرة: “هذا الثلاثي يعتبر ورقة رابحة بيد بلماضي”

الرياضة
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بوقرة: “هذا الثلاثي يعتبر ورقة رابحة بيد بلماضي”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة، أن هجوم الخضر، يعتبر من أقوى خطوط  التشكيلة الحالية للمنتخب الوطني.

وصرح مجيد بوقرة، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “خط الهجوم يعتبر أقوى الخطوط، وهو يتميز بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال”.

وأضاف “الماجيك”: “سيقود رياض محرز نجم مانشستر يوناليتد الكتنيبة الهجومية، مع بغداد بونجاح، الذي أحرز أكثر من أربعين هدف”

وتابع مجيد بوقرة: “هذا الثنائي، سيكون مدعوما، بيوسف بلايلي، الذي تألق مع الترجي التونسي محليا، وفي دوري أبطال أفريقيا، هذا الثلاثي يعتبر ورقة رابحة بيد بلماضي”.


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