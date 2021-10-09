بوقرة: “هذا ما أنتظره من لاعبينا في مواجهة البنين”

كشف مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، عن الأهداف التي يسعى لبلوغها من مواجهة منتخب البنين، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهته في هذا التربص.

وصرح بوقرة، للموقع الرسمي للفاف: “واجهنا صعوبات كبيرة خلال هذا التربص، خاصة لايجاد منافس لخوض مباراة ودية، حيث اتفقنا مع بعض المنتخبات الا أنها ألغت قدومها في اللحظات الأخيرة، هناك عدة أندية قطرية أبدت رغبتها في مواجهتنا لكنني فضلت اللعب هنا في الجزائر”

وأضاف: “من جهة أخرى نحن في فترة تصفيات كأس العالم، ما جعل ايجاد منتخب أول لمواجهته أمر شبه مستحيل، لكن الحمد لله، نجحنا في التوصل الى اتفاق مع المنتخب المحلي البنيني، وهو اختبار جيد للاعبينا المحليين تحضيرا لمنافسة الشان”.

وتابع مجيد بوقرة: “أنتظر من لاعبينا خلال مواجهة منتخب البنين، تأكيد آدائهم، والنتائج التي حققوها في ودياتنا السابقة، وإثبات كل منهم، من جديد، مدى أحقيته في التواجد ضمن تعداد المنتخب المحلي”.

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