بوقرة :”هذا ما طلبه بلماضي من اللاعبين”

أبدى مجيد بوقرة مدرب المنتخب الوطني للمحليين سعادته الكبيرة على دعم الناخب الوطني جمال بلماضي للاعبيه.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة :”الكوتش جمال بلماضي قام بدعم اللاعبين بمركز سيدي موسى، زارنا في العديد من المرات. و يدعم الجميع في كل وقت، طلب من اللاعبين بضرورة العمل و مواصلة حصد النتائج”.

كما أضاف عن مهندس التتويج بكان 2019 “إنه سعيد جدا للنتائج التي حققّها اللاعبون. و قال لهم أن الفرصة مواتية في الشان مثلها مثل المنافسات الإفريقية الأخرى”

كما أشار الماجيك إلى جمال بلماضي يتابع كل صغيرة و كبيرة عن تألق اللاعبين في العرس الكروي الذي يجري حاليا بالجزائر.

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