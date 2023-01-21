بوقرة :”هذا ما طلبه بلماضي من اللاعبين”
بقلم عزيز طالبي
أبدى مجيد بوقرة مدرب المنتخب الوطني للمحليين سعادته الكبيرة على دعم الناخب الوطني جمال بلماضي للاعبيه.
وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة :”الكوتش جمال بلماضي قام بدعم اللاعبين بمركز سيدي موسى، زارنا في العديد من المرات. و يدعم الجميع في كل وقت، طلب من اللاعبين بضرورة العمل و مواصلة حصد النتائج”.
كما أضاف عن مهندس التتويج بكان 2019 “إنه سعيد جدا للنتائج التي حققّها اللاعبون. و قال لهم أن الفرصة مواتية في الشان مثلها مثل المنافسات الإفريقية الأخرى”
كما أشار الماجيك إلى جمال بلماضي يتابع كل صغيرة و كبيرة عن تألق اللاعبين في العرس الكروي الذي يجري حاليا بالجزائر.
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