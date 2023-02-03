بوقرة :” هذا هو الفرق بين نهائي الشان و نهائي كان 2019″

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة الفرق بين النهائي الذي سيجري غدا بين الجزائر والسنغال ونهائي كان 2019 الذي جرى بالقاهرة.

وقال مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب نيلسون مانديلا “سنواصل لعب النهائي مثل بقية المباريات لكن بتفاصيل أخرى. نسعى لتسجيل عدد أكبر من الأهداف، أضن أن السنغاليون يسعون لتشكيل كتيبة قوية ومشروع قوي”

وأضاف بوقرة عن أوجه الشبه والاختلاف بين الشان و الكان “مباراة السنغال والجزائر في 2019، لا تشبه مباراة الشان بتاتا، الكان و الشان تقريبا نفس المسابقة، لكن الوضع تغيّر بيننا، لأننا اليوم سنلعب المباراة في بلدنا وأمام جمهورنا والفرحة سنعيشها كثيرا وسط عائلاتنا”.

كما أردف بوقرة “النهائي يجب الفوز به دون البحث عن الأداء كثيرا”.

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