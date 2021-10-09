بوقرة: “هذه أصعب مهمة تنتظرني في المنتخب المحلي”

اعتبر مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة، أن انتقاء التشكيلة التي سعتمد عليها في بطولة كأس العرب، ومنافسة الشان، هي من أصعب المهام التي تنتظره.

وصرح بوقرة في هذا الخصوص، للموقع الرسمي للفاف: “بصفتي مدرب، من أصعب المهام التي نتظري هي انتقاء التشكيلة التي سأعتمد من بين التعداد الموسع الذي نملكه حاليا”.

وأضاف: “هذه المهمة تزداد صعوبة بالنظر لنوعية لاعبي المنتخب المحلي حاليا، لكن نحن مجبرون على القيام بخيارات محددة”.

وتابع مجيد بوقرة: “تحدثت مع اللاعبين في هذا الخصوص، وأخبرتهم أنه مهما كانت خياراتنا عليهم التطلع دائما للأفضل، ومواصلة العمل، لأن مشروعنا لا يتوقف في البطولة العربية”.

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